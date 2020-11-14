موعد مباراة المنتخب السعودي الثانية ضد جامايكا

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لمواجهة منتخب جامايكا يوم الثلاثاء المقبل في إطار ثاني لقاء ودي بين المنتخبين في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسيواجه الأخضر، منتخب جامايكا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الأخضر حسم اليوم السبت، الودية الأولى ضد منتخب جامايكا بثلاثية دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

أحداث المباراة بين السعودية وجامايكا:

وكان الأخضر أنهى الشوط الأول متقدمًا بثنائية دون رد، أحرزها كل من سالم الدوسري بالدقيقة العاشرة بعد متابعة مثالية لركلة جزاء أهدرها، ثم أضاف صالح الشهري الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الـ42 بعد تمريرة جيدة من اللاعب أيمن يحيى.

وفي الشوط الثاني، واصل الأخضر تألقه حتى أحرز الهدف الثالث عبر النجم فراس البريكان بالدقيقة الـ76 بعد عرضية أرضية من اللاعب عبدالله الحمدان. وكانت المباراة شهدت إصابة القائد سالم الدوسري بالدقيقة الـ77 وخروجه من اللقاء، حيث حل بدلًا منه اللاعب هتان باهبري. تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وجامايكا: وسبق للمنتخبين أن تقابلا في 4 مباريات ودية قبل لقاء اليوم حيث كانت الأولى في عام 1998 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. أما المباراة الثانية فأُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999 وانتهت بفوز جامايكا بثنائية لهدف، أما المباراة الثالثة فانتهت بفوز السعودية برباعية دون رد في عام 1999 في أمريكا. وانتهت نتيجة المباراة الرابعة بين المنتخبين بفوز السعودية بخماسية لهدفين في عام 2017 في جدة. وانطلقت مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم. وجاء تشكيل المنتخب السعودي مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، علي البليهي، محمد خبراني، سلطان الغنام، أحمد شراحيلي، عبدالإله المالكي، أيمن يحيى، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالمجيد الصليهم، صالح الشهري”.

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