موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن الموعد الذي سيقام فيه كأس السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ونابولي خلال الفترة المقبلة.

وسيقام السوبر بين يوفنتوس المتوج بالدوري الإيطالي لموسم 2019/ 2020، بينما تُوج نابولي بلقب كأس إيطاليا.

وأعلن اتحاد القدم الإيطالي، أن مباراة كأس السوبر ستقام يوم 20 يناير المقبل.

اليوفي خسر آخر مباراة في السوبر الإيطالي بالسعودية:

يذكر أن آخر مواجهة في كأس السوبر بين اليوفي ولاتسيو كانت أُقيمت في السعودية في العام الماضي وفاز لاتسيو باللقب بثلاثية مقابل هدف.

وكانت مباراة الدوري بين يوفنتوس ونابولي في الموسم الحالي تم إلغاؤها بسبب إصابات كورونا في صفوف نابولي لكن رابطة الدوري الإيطالي عاقبت نابولي بخصم نقطة منه، بالإضافة لاعتبار يوفنتوس فائزًا بثلاثية دون رد.

نابولي خالف القانون أثناء العزل:

وكان التحقيق أكد أن الأسباب التي اتبعها نادي نابولي لعدم خوض المباراة، مثل دخول اللاعبين في عزل صحي أو عدم سفرهم إلى تورينو بسبب الخوف من العدوى؛ أمور ليست قاهرية عكس ما كانت تراه وزارة الصحة الإيطالية.

واستحق الفريق الجنوبي، أن يستأنف ضد قرار رابطة الدوري الإيطالي.

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