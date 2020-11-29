المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي وليد الفراج عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي 2020، والتي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره النصر.

موعد كأس السوبر السعودي

وعلق وليد الفراج قائلًا: “علم البرنامج أن كأس السوبر السعودي 2020 الذي سيجمع الهلال والنصر في نسخته الثامنة سوف يُقام في الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل في العاصمة الرياض”.

وتابع في بداية حلقة اليوم من برنامجه “الدوري مع وليد”: “هذه السنة يبدو أنها سنة الهلال والنصر، لعبوا العديد من المباريات القوية مؤخرًا، وستُقام مواجهة كأس السوبر السعودي بعد حوالي 8 أسابيع”.

الهلال والنصر

ولعب الهلال والنصر قبل بضعة أيام في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت الديربي بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تفوقه ضد النصر، وفاز عليه بالأمس بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليحصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، ويجمع بين ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا.

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