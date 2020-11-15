موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد ألمانيا

المواطن - محمد سمعه

يستعد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الألماني في الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا.

وستُقام مباراة المنتخب الإسباني ضد ألمانيا بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

وفي وقت سابق، تسبب المدافع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، في سقوط منتخب بلاده في فخ التعادل الإيجابي ضد منتخب سويسرا أمس، وذلك خلال لقاء الفريقين في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وحقق راموس رقمًا سلبيًا في مباراة سويسرا حيث أصبح أول لاعب للمنتخب الإسباني يُهدر ركلتي جزاء في مباراة واحدة لمنتخب بلاده.

رقم سلبي لراموس بعد تعادل إسبانيا وسويسرا

ويبدو أن راموس تخلى عن عادته المفضلة بإحراز ركلات الجزاء، ليهدر ركلتي جزاء بعد أن أحرز 25 ركلة متتالية وسط تألق كبير من الحارس السويسري يان سومر. كما أن راموس حقق رقمًا جيدًا بعدما حطم رقم الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق في عدد المباريات الدولية، حيث شارك راموس في 177 مباراة دولية. وتمكن اللاعب جيرارد مورينو من إصلاح ما أفسده المدافع سيرخيو راموس، عندما تمكن من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإسباني في شباك منتخب سويسرا. تعليق إنريكي بعد إهدار راموس ركلتي جزاء وكان لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني قال بأن راموس لاعب مخضرم ولن يتأثر بإهدار ركلتي جزاء، مضيفًا بعد مباراة سويسرا بأنه لو جاءت ركلة جزاء ثالثة وأخرى رابعة لتولى راموس تسديدها، مضيفًا أن كرة القدم تعاند أحيانًا لاعبي الكرة المخضرمين. يذكر أن منتخب إسبانيا، سيواجه منتخب ألمانيا بعد غد الثلاثاء في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أمم أوروبا، حيث إن الفوز يضمن للمنتخب الإسباني العبور لدور الـ4 في البطولة. وكان المنتخب الفرنسي هزم منتخب البرتغال في العاصمة البرتغالية لشبونة بهدف دون رد سجله اللاعب نغولو كانتي، بينما فازت ألمانيا على المنتخب الأوكراني بثلاثية لهدف، بينما فاز منتخب السويد على نظيره الكرواتي بثنائية لهدف.

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