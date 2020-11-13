موعد مباراة منتخب الأرجنتين المقبلة في تصفيات المونديال

المواطن - محمد سمعه

يستعد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب بيرو ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

توقيت مباراة الأرجنتين ضد بيرو:

وستُقام مباراة راقصي التانجو ضد بيرو يوم الأربعاء المقبل 18 نوفمبر في تمام الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة.

وكان منتخب راقصي التانجو سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد منتخب باراغواي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت في الثالثة من فجر اليوم الجمعة في العاصمة بوينوس أيريس.

وكان أنخيل روميو تقدم بالهدف الأول لـ منتخب باراغواي بالدقيقة الحادية والعشرين، ثم تعادل اللاعب نيكولاس جونزاليس بالدقيقة الـ41 لصالح منتخب راقصي التانجو.

وفي وقت سابق، دخل نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي في صراع مع الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس الذي أدار مباراة منتخب بلاده ضد باراغواي، فجر اليوم الجمعة.

ميسي يصطدم بحكم مباراة الأرجنتين وباراغواي

وذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن ميسي اصطدم بالحكم البرازيلي كلاوس 3 مرات أثناء المباراة، أولها اعتراض نجم الفريق الكتالوني على عدم احتساب مخالفة له.

وأضافت الصحيفة: “بعد مرور 4 دقائق، ثار ميسي في وجه الحكم البرازيلي معترضًا على ركلة الجزاء التي تقدم بها منتخب باراغواي”.

وتابعت: “بلغ الصدام أشده عندما ألغى الحكم هدفًا سجله ليونيل بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أثبتت وجود مخالفة لصالح لاعب باراغواي قبل 27 ثانية من هز قائد منتخب الأرجنتين الشباك، لتبقى النتيجة 1/ 1″.

وبعد مباراة الأرجنتين ضد باراغواي اليوم، رفع التانجو رصيده إلى 7 نقاط لينفرد بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات بشكل مؤقت، وبفارق نقطة واحدة عن البرازيل وإكوادور، ويستعد السليساو لمواجهة فنزويلا، وفي حالة فوزه سيتصدر المجموعة.

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