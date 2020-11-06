موعد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، في افتتاح الجولة الثامنة التي ستستمر حتى الأحد المقبل، حيث ستختم منافساتها بمواجهة آرسنال ضد أستون فيلا.

مباريات الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباريات الدوري الإنجليزي اليوم عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون نظيره بيرنلي على ملعب “أمريكان إكسبيريس”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل مرتين، والخسارة 4 مرات، فيما يتذيل بيرنلي الترتيب بنقطة، حيث تلقى 5 هزائم وتعادل في لقاء واحد.

ساوثهامبتون ضد نيوكاسل

وتُختتم مباريات الدوري الإنجليزي اليوم بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون ضد نظيره نيوكاسل يونايتد عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، وسيُقام اللقاء على ملعب “سينت ماري”.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون بشكل مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، متساويًا مع إيفرتون صاحب المركز الرابع، وبفارق 3 نقاط فقط عن ليفربول المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي صاحب المركز العاشر.

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