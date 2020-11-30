ميلويفيتش: نمتلك فريقًا مميزًا والسومة سيواصل التسجيل

المواطن - مروة نبيل

أبدى الصربي فلادان ميلويفيتش سعادته بتألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفوزه ضد الفيصلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالمهاجم السوري عمر السومة.

ميلويفيتش يشيد بالسومة ولاعبي الأهلي:

وقال ميلويفيتش: “هذه كرة القدم، وعملنا باجتهاد خلال هذا الأسبوع لهذه المباراة، ونجحنا في تحقيق الأهم فيها، ونمتلك فريقًا مميزًا، وجميع الأمور ممتازة في غرفة الملابس”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “جميع المباريات مهمة حتى الودية في فلسفتي التدريبية، لعبنا بشكل ممتاز الليلة، وحصد النقاط الثلاث مهم لنا، وأنا سعيد بذلك”.

وعن معادلة السومة لرقم نجم الهلال السابق، ناصر الشمراني، كأكثر اللاعبين تسجيلًا في الدوري السعودي للمحترفين، قال: “عمر لاعب مهم للفريق، وهو شخص محترم، وراض جدًّا عن أدائه، وأتوقع أن يسجل الكثير من الأهداف في الملاعب السعودية بالمواسم المقبلة”.

واختتم فلادان ميلويفيتش تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “في الوقت بدل الضائع، لا أعلم لماذا لم يحتسب لنا ركلة جزاء؟.. ومن الآن ننتظر المباراة المقبلة التي ستكون مهمة أيضًا”.

الأهلي ضد الفيصلي:

ولعب الأهلي ضد الفيصلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وانتهت بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، قبل أن يستعيد توازنه اليوم، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

شارك الخبر