ميلويفيتش يحسم مصير 3 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

يحسم المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش مصير 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ميلويفيتش يحدد مصير الثلاثي

وتنتظر إدارة النادي الأهلي قرار ميلويفيتش بشأن استمرار مهند عسيري، ويوسف الحربي، ومحمد آل فتيل، من عدمه، خاصة أن الثلاثة سيدخلون الفترة الحرة، التي تتيح لهم التوقيع لأي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتميل الإدارة الأهلاوية إلى التجديد ليوسف الحربي، إذ لا يزال لاعبًا شابًّا، وشارك في عدد من المباريات في المواسم الماضية مع أكثر من مدرب، وذلك حسبما أكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”.

وتترقب إدارة النادي الأهلي رؤية الصربي ميلويفيتش بشأن مهند عسيري، الذي عانى من إصابات متكررة، ومحمد آل فتيل، الذي لا يشارك بصفة مستمر في المباريات الرسمية.

وأضافت المصادر: “المدرب الصربي سيردُّ على إدارة النادي في الأيام المقبلة حتى تتخذ خطوات رسمية، سواءً بتقديم عروض تجديدٍ، أو الاستفادة من عقودهم بالبيع، أو الإعارة”.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال والشباب أصحاب المركزين الأول والثاني.

ويلعب الأهلي ضد الشباب على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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