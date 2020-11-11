نائب رئيس العين: قدمنا أداءً مميزًا.. والخبرة خذلتنا

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس نادي العين سليمان الغامدي أن الفريق الأول لكرة القدم قدم أداءً مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن الخبرة خذلته، متمنيًا تصحيح المسار بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

العين في دوري محمد بن سلمان

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، حيث تلقى 4 هزائم متتالية، ونجح في تسجيل 6 أهداف، واهتزت شباكه 11 مرة.

ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

تصحيح المسار بعد التوقف

وشدد نائب رئيس نادي العين على أن الفريق الأول لكرة القدم قدم مستويات مميزة في الظهور الأول له بدوري المحترفين، مضيفًا خلال تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”: “ولكن خذلته الخبرة والحظ”.

وتابع: “سيكون هناك استفادة إيجابية من فترة التوقف لعمل المدرب الألماني سكيبة على زيادة الانسجام بين المجموعة والتقاط الأنفاس وتصحيح المسار، وعودة جميع الأسماء من اللاعبين من أجل أن يكون الفريق في وضع مختلف وقادر على الحصاد بداية من المواجهة المقبلة ضد ضمك في ديربي المنطقة الجنوبية”.

وعن اكتمال صفوف الفريق، قال: “تم اكتمال جميع العناصر وسيكون هناك تحسن في النتائج في المباريات المقبلة، خصوصًا أن الفريق يضم أسماءً على مستوى مميز وينتظر منهم الكثير في الفترة القادمة ويجب ألا تكون البداية مقلقة بل محفزة للعمل ومضاعفة الجهد”.

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