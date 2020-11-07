نادي أبها لذوي الإعاقة يحصد ذهبية بطولة المملكة لكرة الطاولة

المواطن - حسن عسيري - أبها

حقق نادي أبها لذوي الإعاقة المركز الأول والميداليات الذهبية في بطولة المملكة في كرة الطاولة للدرجة الممتازة ” من الجلوس ” والتي أقيمت في محافظة جدة خلال الفترة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري .

وجاء في المركز الأول اللاعب مهند آل فارح في تصنيف TT2 , واللاعب إبراهيم الحسن في المركز الأول في تصنيف TT3 , واللاعب يحيى عسيري في المركز الأول في تصنيف TT4 ، فيما حقق اللاعب محمد القحطاني في المركز الأول في تصنيف TT5 .

وأوضحت إدارة النادي أن هذا الإنجاز يجسد المهارات والهمم العالية التي يمتلكها أبناء النادي ، ويضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز التي حققها منسوبوه مثمنة لفريق العمل جهودهم في هذا الخصوص .

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