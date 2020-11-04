نتائج الانتخابات الأمريكية.. بايدن يتقدم في أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن

المواطن - ترجمة: عمر رأفت

يتم الآن فرز الملايين من الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل قانوني في مكاتب الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث لا يزال السباق الرئاسي مستمرًا بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن في عدد قليل من الولايات المتصارعة.

وحسبما ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية، حصل بايدن على224 صوتاً في المجمع الانتخابي حتى الآن؛ بينما يلزم حصوله على 270 صوتاً انتخابياً ليصبح رئيساً.

تحذيرات وسط ترقب

وحتى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ما زالت المنافسة قريبة بين المرشحين، في الوقت الذي فاز فيه ترامب في فلوريدا، وهي واحدة من الولايات التي كان بايدن يأمل في الابتعاد عن خريطة الرئيس لعام 2016.

وتولى نائب الرئيس السابق زمام المبادرة في ولاية ويسكونسن ويأمل أن يفوز بولاية أريزونا، حيث يتقدم على نظيره مع فرز 82 ٪ من الأصوات.

ويبدو بشكل متزايد أن نتيجة الانتخابات بأكملها يمكن أن تتوقف على ما إذا كان بايدن يستطيع استعادة “الجدار الأزرق” للديمقراطيين في ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، وهو سيناريو يمكن أن يمتد إلى الأيام المقبلة حيث يتم فرز عدد كبير من الأصوات عبر البريد.

انتخابات غير تقليدية

وتعتبر تلك الانتخابات غير تقليدية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، فالنتائج حتى الآن غير محسومة، فبدا في بعض الأحيان أن أحد المرشحين أو الآخر كان يتجه لتحقيق فوز مبكر في ولايات مهمة، لكن النتيجة كانت تتغير بعد ذلك.

تم إغلاق صناديق الاقتراع الآن في جميع أنحاء الولايات المتحدة في ليلة مثيرة للأعصاب ستحدد مسار الأمة للسنوات الأربع القادمة وتصدر حكماً على الرئاسة الأكثر اضطراباً في العصر الحديث.

وأشارت سي ان ان إلى أن بايدن سيفوز في هاواي، رود آيلاند، مينيسوتا، فيرجينيا، كاليفورنيا، أوريغون، واشنطن، إلينوي، نيو هامبشاير، نيو مكسيكو، كولورادو، كونيتيكت، نيو جيرسي، نيويورك، فيرمونت، ديلاوير، واشنطن العاصمة، ماريلاند، ماساتشوستس أحد الأصوات الانتخابية الخمسة في ولاية نبراسكا. تمنح نبراسكا صوتين انتخابيين للفائز على مستوى الولاية وتقسم ثلاثة آخرين على دوائرها الانتخابية الثلاث، بينما سيفوز ترامب أيضاً في مونتانا، تكساس، آيوا، أيداهو، أوهايو، ميسيسيبي، وايومنغ، ميسوري، كانساس، يوتا، لويزيانا، ألاباما، ساوث كارولينا، داكوتا الشمالية، ساوث داكوتا، أركنساس، إنديانا، أوكلاهوما، كنتاكي، فيرجينيا الغربية وتينيسي وأربعة من الأصوات الانتخابية الخمسة في ولاية نبراسكا.

تهديد ترامب

وحاول ترامب استباق النتيجة بإعلان الفوز في السباق الرئاسي ودعا إلى وقف فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد في تهديد مروّع للديمقراطية الأمريكية.

وفي الواقع، لم تنته الانتخابات بعد مع وجود ملايين الأصوات البارزة في ولايات رئيسية مثل بنسلفانيا وويسكونسن وميتشيغان – الأصوات التي تم الإدلاء بها قبل يوم الانتخابات والتي لم يتم فرزها بعد.

وفي مواجهة الاحتمال الحقيقي لخسارته، بدا أن ترامب – كما كان متوقعاً – ينتهز الفرصة لإرباك مؤيديه بشأن العملية الديمقراطية ويشير إلى أن هناك شيئاً شنيعاً بشأن حقيقة أن العديد من الولايات لا تزال تقوم بفرز الأصوات.

وكان فرز الأصوات المطول، الذي قد يمتد لعدة أيام، متوقعاً على نطاق واسع لأن العديد من الأمريكيين يدلون بأصواتهم بالبريد لحماية أنفسهم من التعرض لفيروس كورونا في منتصف الوباء.

ومع عدم حسم فوز أحد المرشحين ببعض الولايات حتى الآن، أعلن ترامب فوزه في ولاية أريزونا، واحتفل بانتصاراته في فلوريدا وأوهايو، وأعلن فوزه بولايات متعددة لم يتم الإعلان عنها بعد.

ورداً على ذلك، مزقت مدير حملة بايدن، جين أومالي ديلون خطاب ترامب ووصفته بأنه محاولة عارية لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين.

وقالت إن بيان الرئيس الليلة بشأن محاولته إغلاق عملية فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها على النحو الواجب كان شائناً وغير مسبوق وغير صحيح.

وكان بايدن أول مرشح يتحدث إلى مؤيديه في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد ليلة من النتائج لم تحقق فائزاً بعد، قائلاً “نعتقد أننا على الطريق الصحيح للفوز في هذه الانتخابات”.

وقال نائب الرئيس السابق إن الأمر لا يعود إليه أو لترامب لتحديد الفائز في الانتخابات وإنه سيتم فرز الأصوات.

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