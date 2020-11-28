نتائج المسحة الطبية تمنح الهلال والنصر الضوء الأخضر لخوض نهائي كأس الملك

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن نتائج المسحة الطبية تمنح كافة أعضاء فريقي الهلال والنصر الضوء الأخضر للمشاركة في نهائي بطولة كأس الملك سلمان لكرة القدم.

وسيقام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء اليوم السبت 13 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 28 نوفمبر 2020 م.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أناب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

شارك الخبر