نتائج مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 8 مباريات الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت تحقيق 7 انتصارات مقابل تعادل واحد.

دوري أبطال أوروبا:

وانطلقت مباريات الثلاثاء بمواجهة شاختار دونيتسك ضد مونشنجلادباخ، وانتهت بفوز الفريق الألماني على أصحاب الأرض بسداسية نظيفة، سجلها؛ كريستوف كرامر، رامي بن سبعيني ولارس ستيندت، بالإضافة هاتريك أحرزه الحسن بليا.

وتُعد مباراة لوكوموتيف موسكو ضد أتلتيكو مدريد هي الوحيدة في مواجهات دوري أبطال أوروبا التي أُقيمت الثلاثاء وانتهت بالتعادل، حيث سجل خوسي ماريا خيمينيز هدف التقدم للضيوف عند الدقيقة 18، وأحرز أنتون ميرانتشوك التعادل بعد 7 دقائق.

وفاز مانشستر سيتي على أوليمبياكوس بثلاثية نظيفة، سجلها؛ فيران توريس، جابرييل خيسوس وجواو كانسيلو، وتغلب بورتو البرتغالي على مارسيليا الفرنسي بالنتيجة ذاتها، أحرزها؛ موسى ماريجا، سيرجيو أوليفيرا ولويس دياز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام في تحقيق الفوز على نظيره ميدتييلاند بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الفريق الهولندي أنتوني ماثيوس ودوشان تاديتش في الدقيقتين 1 و13، وقلص أندرس لاوستروب درير الفارق في الدقيقة 14.

ريد بول سالزبورج ضد بايرن ميونيخ:

ولعب ريد بول سالزبورج ضد بايرن ميونيخ وتمكن الفريق الألماني من الفوز بنتيجة 6/ 2، حيث تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة الرابعة عن طريق ميرجم بريشا، وتعادل روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يحرز راسموس كريستنسن هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه النمساوي.

وتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 66 عن طريق ماسايا أوكيغاوا، قبل أن يسجل بايرن ميونيخ رباعية عن طريق جيروم بواتينج، يوري ساني، ليفاندوفسكي ولوكاس هيرنانديز، ليحقق العملاق البافاري فوز كبير في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد إنتر ميلان:

ولعب ريال مدريد ضد إنتر ميلان الإيطالي، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تعادله في مباراة وخسارة أخرى.

وسجل ثلاثية ريال مدريد ضد إنتر ميلان الإيطالي كل من؛ كريم بنزيمة، سيرجيو راموس وردريجو سيلفا عند الدقائق 25، 33 و80، فيما أحرز ثنائية الفريق الضيف لاوتارو مارتينيز وإيفان بيريشيتش في الدقيقتين 35 و68.

أتالانتا ضد ليفربول:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا ضد ليفربول وتمكن الفريق الإنجليزي من الفوز بخماسية دون رد خارج ملعبه، سجلها، محمد صلاح وساديو ماني، بالإضافة إلى الهاتريك الذي سجله ديجو جوتا.

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