نجم ريال مدريد يُوجه صدمة مدوية لـ مدرب منتخب فرنسا

المواطن - محمد سمعه

وجه الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، صدمة مدوية للمدرب ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم برفض دعوة الانضمام إلى الديوك الفرنسية قبل مواجهة البرتغال في دوري أمم أوروبا.

لماذا رفض ميندي الانضمام لـ منتخب فرنسا ؟

وبحسب ما قالته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن فيرلاند ميندي اعتذر عن الانضمام للفريق الفرنسي مفضلًا البقاء في ريال مدريد خوفًا من التعرض لأي إصابة مع منتخب بلاده.

واستقر ميندي على التدرب في ريال مدريد رفقة مواطنه الفرنسي كريم بنزيمة.

وقرر ديشان استدعاء الفرنسي لوكاس دينيه ظهير أيسر إيفرتون الإنجليزي لتمثيل منتخب فرنسا في مباراة البرتغال التي تُقام غدًا السبت.

وكان ميندي انضم لنادي ريال مدريد في عام 2019 قادمًا من ليون الفرنسي.

وفي وقت سابق، رد اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي على الأنباء المتداولة حول اتخاذه قرار الاعتزال الدولي مع المنتخب الفرنسي بعد الإساءة مؤخرًا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا.

حقيقة اعتزال بول بوغبا للعب دوليًا مع منتخب فرنسا

ونشر بوغبا عبر Story حسابه في موقع الإنستجرام صورة لـ صحيفة The Sun البريطانية وهي تعلن أنه اعتزل دوليًا بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل مؤخرًا عن الإسلام حيث رد بوغبا قائلًا بأنها أخبار كاذبة وغير مقبول نشرها.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت نقلًا عن مصادر صحافية بالشرق الأوسط إن بوغبا فضل الاعتزال دوليًا بعد الإساءة إلى الرسول محمد وإلى دين الإسلام في فرنسا، كونه شعر بالغضب بسبب ما حدث لأنه يعتنق الديانة الإسلامية. جدير بالذكر أن الصحيفة أضافت أن بوغبا كان غاضبًا من قرار الحكومة الفرنسية بـ إقامة حفل تأبين للمدرس الفرنسي الذي سخر من الرسول بعرض صور مسيئة له في الفصل الدراسي للطلاب، وذلك بعد أن قُتل في هجوم عليه عقب ما فعله مع طلابه. ولكن بشكل مفاجئ خرجت صحيفة The Sun البريطانية بعد خبرها المثير للجدل لتؤكد أن اللاعب بول بوغبا، وكذلك وكيل أعماله أو أي من حسابات للمنتخب الفرنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يعلنوا عن اعتزال اللاعب الدولي، وأن ما ذُكر فقط ربما يكون شائعات.

شارك الخبر