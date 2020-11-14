نخبة من قادة الرياضة العالمية سيشاركون بـ مؤتمر اللجان الأولمبية الثلاثاء

المواطن - محمد سمعه

يتقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والأميرة ريما بنت بندر عضو اللجنة الأولمبية الدولية، الحضور للمشاركة في مؤتمر اللجان الأولمبية الذي ينعقد يوم الثلاثاء المقبل.

أبرز الحاضرين من قادة الرياضة لـ المؤتمر:

ونشر الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية السعودية عبر “تويتر” إنفوجراف لأبرز الحاضرين في المؤتمر حيث سيتواجد “الأمير عبدالعزيز الفيصل، الأميرة ريما بنت بندر، جيوفاني مالاجي رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، عثمان المعمر رئيس مجموعة تواصل الشباب، مومي كيكو عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية، روبن ميتشل، رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، عبدالمحسن بن غنام من مجموعة تواصل المجتمع الحضري، ويتولد باتشكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، جيمس ماكلويد مدير التضامن الأولمبي وعلاقات اللجان الأولمبية”.

نصيحة عبدالعزيز الفيصل بمناسبة اليوم العالمي للسكري:

من ناحية أخرى، غرد الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا بمناسبة اليوم العالمي للسكري: “في الحركة البركة، وبالرياضة نعزز صحتنا ونزيد قوتنا”.

شارك الخبر