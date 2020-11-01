نصائح لتسريع عمل جهاز الكمبيوتر البطيء

المواطن - متابعة

يجد بعض مالكي أجهزة الكمبيوتر أحيانا أن سرعة الجهاز أصبحت بطيئة، وهو ما قد يعرقلهم أثناء أدائهم لبعض الأعمال الهامة.

ومن النصائح التي تساعد في تسريع عمل الجهاز حذف التطبيقات التي تستخدم الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي.

كما يجب عدم تشغيل عدد كبير من التطبيقات في وقت واحد، والاكتفاء بالهام منها، بجانب فحص الجهاز والتأكد من عدم وجود برامج خبيثة به أو فيروسات.

وينصح البعض بإعادة تشغيل الجهاز مرة واحدة كل بضعة أيام، بجانب عدم تشغيل أكثر من علامة تبويب في المتصفح، لأن كثر عددها يؤدي إلى ضعف أداء الجهاز.

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