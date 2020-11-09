المواطن - الرياض

وجهت إدارة المرور عدة نصائح هامة لقيادة آمنة ولتفادي الحوادث المرورية.

وقالت المرور في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: التزم بالمسار المحدد واستخدم الإشارات التنبيهية عند الانتقال منه، والتزم بما يلي:

– التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسك أو غيرك للخطر.

– إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية الحركة بوقت كافٍ.

– عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

– التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

4 تصرفات خاطئة:

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:

– الانشغال مع بقية ركاب المركبة

– تأمل المناظر الخارجية

– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة

– كذلك استخدام الهاتف المحمول.

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