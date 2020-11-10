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نصيحة من شركة الكهرباء للمستهلكين قبل الشتاء

نصيحة من شركة الكهرباء للمستهلكين قبل الشتاء

2020/11/10
الساعة 12:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نصيحة من شركة الكهرباء للمستهلكين قبل الشتاء
المواطن - الرياض
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1 التسجيل في خدمة اطمن:
2 اشتراطات الاشتراك بالخدمة:

وجهت شركة الكهرباء نصيحة هامة إلى المواطنين والمقيمين قبل دخول فصل الشتاء.

وقالت شركة الكهرباء عبر حساب السلامة التابع لها بموقع تويتر: قبل دخول الشتاء.. تأكد من صيانة وتنظيف سخانات المياه قبل الاستخدام.

كما نصحت الكهرباء بتوصيل الجهاز الكهربائي بالتيار ثم الضغط على زر التشغيل وليس العكس.

التسجيل في خدمة اطمن: 

وقالت الكهرباء في وقت سابق: إنه يمكن التسجيل في خدمة اطمن من خلال الرابط التالي: هنا.

​جدير بالذكر أن خدمة اطمن مخصصة للمشترك الذي يعول في منشأته شخصًا واحدًا على الأقل، وتعتمد حياته على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء.

اشتراطات الاشتراك بالخدمة:

1- تطبق على فئة الاستهلاك السكني لعداد واحد لكل مشترك.

2- تقرير طبي معتمد من جهة رسمية (مستشفى حكومي) يوضح تأثر حياة المشترك سلبًا لو انقطعت الخدمة الكهربائية عنه.


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