نصيحة من شركة الكهرباء للمستهلكين قبل الشتاء

المواطن - الرياض
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وجهت شركة الكهرباء نصيحة هامة إلى المواطنين والمقيمين قبل دخول فصل الشتاء.
وقالت شركة الكهرباء عبر حساب السلامة التابع لها بموقع تويتر: قبل دخول الشتاء.. تأكد من صيانة وتنظيف سخانات المياه قبل الاستخدام.
كما نصحت الكهرباء بتوصيل الجهاز الكهربائي بالتيار ثم الضغط على زر التشغيل وليس العكس.
التسجيل في خدمة اطمن:
وقالت الكهرباء في وقت سابق: إنه يمكن التسجيل في خدمة اطمن من خلال الرابط التالي: هنا.
جدير بالذكر أن خدمة اطمن مخصصة للمشترك الذي يعول في منشأته شخصًا واحدًا على الأقل، وتعتمد حياته على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء.
اشتراطات الاشتراك بالخدمة:
1- تطبق على فئة الاستهلاك السكني لعداد واحد لكل مشترك.
2- تقرير طبي معتمد من جهة رسمية (مستشفى حكومي) يوضح تأثر حياة المشترك سلبًا لو انقطعت الخدمة الكهربائية عنه.