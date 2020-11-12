نظام غذائي صحي في رمضان

شهر رمضان هو من أهم شهور العام التي يمكنك استغلالها في اتباع نظام غذائي صحي في رمضان يساعدك في ضبط معدل الوزن بطريقة بسيطة من خلال تنظيم الوجبات بطريقة محددة.

شهر رمضان

يعتبر شهر رمضان من أفضل الأشهر خلال العام التي يمكنك أن تهتم فيها بصحتك الجسدية وتتبع نظام غذائي صحي يمنحك جسم متناسق وفي ذات الوقت يكون غني بالفيتامينات والمعادن الهامة اللازمة للحصول على الطاقة التي تمنحك النشاط اليومي خلال الصيام في شهر رمضان الكريم.

ولذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أفضل نظام غذائي صحي في رمضان يمكنك اتباعه للحصول على جسم متناسق إضافة إلى أهم النصائح التي تساعدك في الحصول على جسم رشيق في شهر رمضان وكل هذه الأمور سوف تجدها في السطور التالية.

نظام غذائي صحي في رمضان

هناك بعض الوجبات الصحية التي يمكنك تناولها خلال شهر رمضان يساعدك في ضبط معدل الوزن سنقدم لكم مثال عليها وهي كالتالي:

اليوم الأول

وجبة السحور: يمكنك تناول علبة من الزبادي مع طبق من الشوفان بالحليب مع شريحة من التوست والقليل من المكسرات عديمة الملح.

وجبة الفطار: صدر دجاج مشوي مع خبز بيتا مع طبق من السلطة وثلث كاس من الحمص.

تناول وجبة خفيفة: 2 قطعة فقط من البقلاوة.

اليوم الثاني

السحور: كوب من الحليب مع حبوب الأفطار مع ثمرة من التفاح أو الموز حسب رغبتك وفطيرة من البان كيك

الفطار: كوب من الأرز المسلوق إلى جانب صدر دجاج إلى جانب طبق خضار وسلطة.

وجبة خفيفة: طبق من سلطة الفاكهة بها القليل من الكريمة.

اليوم الثالث

السحور: حبوب فطار كاملة وثمرة من الفاكهة بحجم متوسط مع كوب من الحليب الطازج.

الفطار: 2 شريحة من الخبز مع حوالي 90 جرام من السمك المشوي مع طبق خضار ويمكنك استبدالها بطبق أرز بالكاري مع السمك.

وجبة خفيفة: قطعة واحدة فقط من القطايف أو تناول القليل من الشيعيرية الحلوة.

اليوم الرابع

السحور: ملعقة واحدة من المربى مع قطعة من الجبن لا تتعدى 40 جرام مع القلي من الفاكهة المجففة مع 2 قطعة من الخبز المحمص.

الفطار: نصف طبق من المكرونة مع طبق خضار مع حوالي 90 جرام من السمك أو الدجاج حسب رغبتك.

وجبة خفيفة: كاسترد مع قطعة واحدة فقط من الكعك.

ملحوظة هامة، يمكنك تطبيق هذا النظام السابق ذكره في جميع أيام رمضان إلى أن ينتهي الشهر وسوف تشعر بتغير كبير في حالتك الصحية وستلاحظ انضباط معدل الوزن.

أمثلة لأطعمة صحية مناسبة للسحور

نظرا لأن وجبة السحور من أهم الوجبات خلال شهر رمضان سنقدم لك أهم الأطعمة التي يمكنك تناولها في السحور ومنها:

الأفوكادو.

البيض,

الخضروات.

المكسرات الغير مالحة.

حبوب الفطار الكاملة.

الخبز الغني بالألياف.

الحليب قليل الدسم.

الفاكهة الفريش مثل التمر والموز وغيرها.

ابتعد عن تناول الأطعمة المالحة في وجبة السحور مثل النقانق والزيتون والأسماك وغيرها.

نصائح صحية هامة لشهر رمضان

هناك بعض النصائح الصحية الهامة التي يمكنك اتباعها خلال شهر رمضان وهي كالتالي:

ابتعد عن المشروبات العالية الكافيين مثل الشاي والقهوة وغيرها حتى لا تؤثر على صحتك حيث أنها تعد مدر للبول ويمكن أن تسبب الجفاف.

ابتعد عن تناول الحلويات كثيرًا في فترة رمضان فقد تضر بصحتك الجسدية لأنها غنية بقدر كبير من السكريات والدهون.

ابتعد عن الأغذية المصنعة التي تحتوي على المواد الحافظة.

يجب تناول الفطار في رمضان بشكل بطيء كأن تتناول التمر الذي يمنح الجسم الطاقة ثم تناول طبق صغير من الشوربة لتهيء المعدة لاستقبال الطعام.

احرص على الاهتمام بوجبة السحور في رمضان فهي من أهم الوجبات التي تمد الجسم بالسوائل والطاقة اللازمة للحفاظ على نشاطك خلال اليوم.

احرص على تناول كمية كافية من الماء خلال اليوم مما يساعد في الحفاظ على الجسم رطب في فترة الصيام.

أمور أساسية تتعلق بالتخسيس في رمضان

هناك بعض الأمور الأساسية التي يجب عليك مراعتها في شهر رمضان إن كنت تريد إنقاص الوزن والحصول على وزن مثالي ومتناسق ومنها:

احرص على تناول اللحوم التي تعد قليلة الدهون.

استبدل اللبن كامل الدسم بخالي الدسم حتى تقلل من معدل الدهون التي تدخل جسمك.

ابتعد بقدر الإمكان عن الأطعمة المقلية مثل البطاطس أو السمبوسك أو القطايف التي يكثر تناولها خلال الشهر الكريم.

احرص على تناول الأكلات الغنية بالألياف مما يساعدك في الشعور بالشبع سريعًا ولفترة طويلة ومن أهمها الخبز الكامل والبرغل والشوفان والأرز البني.

اتبع نظام غذائي متكامل يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم.

حاول بقدر الإمكان أن يكون طهي الطعام بشكل صحي أما مسلوق أو مشوي أو طازج أو مطهي بالبخار.

اشرب الماء قبل تناول الوجبات مما يساعدك على الشعور بالشبع بشكل سريع.

احرص على تناول الطعام ببطء.

قسم الوجبات خلال اليوم إلى حوالي ثلاث أو أربع وجبات منها الفطار والسحور إضافة إلى 2 وجبة خفيفة بين الفطار والسحور.

محاذير هامة تتعلق بالصيام في رمضان

عند اتباع أي نظام ريجيم الغرض منه إنقاص الوزن في شهر رمضان يجب عليك أن تقوم بالرجوع إلى الطبيب أولاً فهناك بعض الأشخاص الذين يمنع عليهم القيام بأي نظام بغرض إنقاص الوزن خلال رمضان منهم مرضى السكري والنساء الحوامل أو المرضعات والمصابون بارتفاع في معدل ضغط الدم وغيرهم.

ولذلك يجب عليك توخي الحذر قبل أن تتبع أي نظام غذائي وتتأكد من أنه يناسب حالتك الصحية بشكل تام.

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