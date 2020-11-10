نظام غذائي لزيادة الوزن

يعاني الكثير من الناس من النحافة ومحاولة زيادة الوزن والوصول إلى الوزن المثالي والمناسب، لذلك لابد من التعرف على أفضل نظام غذائي لزيادة الوزن للتخلص من هذه المشكلة ومضاعفاتها الخطيرة.

النحافة

النحافة هي عبارة عن أن يكون جسم الرجل أو المرأة قليل ونحيف والوزن قليل جدًا مقارنة بالطول وسن الفرد، بالإضافة إلى أنه يتم اعتماد هذا الشخص نحيف أم لا من خلال حساب مؤشر كتلة الجسم، فإذا كانت كتلة الجسم أقل من 18.5 فإن هذا دليل على النحافة وعدم استهلاك سعرات حرارية كافية للجسم بشكل يومي.

النحافة دليل على أن الجسم لم يقوم باستهلاك الفيتامينات والعناصر الغذائية والسعرات الحرارية الكافية والتي يحتاجها الجسم يوميًا، وهذا يعني أن الجسم يفتقد العديد من مصادر الطاقة وبالتالي يمكن أن يتعرض لبعض المشكلات الصحية والأمراض المتعلقة بالنحافة.

يمكن أن تؤدي النحافة إلى الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا، ومشاكل في العظام والجهاز المناعي وغيرها من المشكلات التي تحدث بعد ذلك في الخصوبة والحمل وغيره لذلك يجب اتباع نظام غذائي لزيادة الوزن وتجنب هذه المضاعفات.

أعراض النحافة

من يعاني من النحافة وخسارة الوزن سوف يتعرض إلى مجموعة من الآثار الجانبية والأعراض التي يشعر بها الفرد، والتي تؤثر على الأداء والأنشطة اليومية التي يقوم بها الفرد لذلك ننصح باتباع نظام غذائي لزيادة الوزن لعدم حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر على الجسم، ومن هذه الأعراض:

قد يتعرض الشخص النحيف إلى نقص في مستويات الطاقة والنشاط.

الشعور الدائم بالتعب والخمول وعدم القدرة على بذل مجهود.

عدم استطاعة الفرد النحيف على القيام بالنشاطات اليومية.

التعرض إلى عدم التركيز.

زيادة خطر الإصابة بنقص في أحد الفيتامينات الهامة في الجسم والتي قد تسبب حدوث كسور في العظام وتكسير الأظافر وترققها وسقوط الشعر وغيره.

زيادة فرص الإصابة بنقص في الحديد أو الأنيما وفقر الدم.

في بعض الحالات تكون الأشخاص النحيفة لديهم ضعف في جهاز المناعة وبالتالي يكونون عرضة إلى الإصابة ببعض الأمراض المناعية والأنفلونزا بسهولة.

أسباب النحافة

هناك مجموعة من الأسباب التي تعمل على حدوث النحافة وعدم زيادة الوزن حتى في حالة اتباع نظام غذائي لزيادة الوزن فالمشكلة لم تكمن في النظام أو الغذاء بل هناك مشاكل عضوية وأمراض تعيق عملية الامتصاص أو زيادة الوزن، ومن هذه الأسباب يذكر موقع المواطن:

الشعور بالجوع : في بعض الأحيان نجد الكثير من الأشخاص لا تستطيع تمييز الشعور بالجوع وبالتالي تكون حصص الطعام التي تتناولها في اليوم تكون قليلة.

: في بعض الأحيان نجد الكثير من الأشخاص لا تستطيع تمييز الشعور بالجوع وبالتالي تكون حصص الطعام التي تتناولها في اليوم تكون قليلة. التمثيل الغذائي : حيث يعاني بعض الأشخاص من سرعة شديدة في عملية التمثيل الغذائي بعد تناول الوجبات، وبالتالي لم يأخذ الجسم كفايته ووقته من الطعام والفيتامينات الموجودة فيها.

: حيث يعاني بعض الأشخاص من سرعة شديدة في عملية التمثيل الغذائي بعد تناول الوجبات، وبالتالي لم يأخذ الجسم كفايته ووقته من الطعام والفيتامينات الموجودة فيها. الغدة الدرقية : في حالة وجود فرط النشاط في الغدة الدرقية وسرعة في الحرق فإنه يكون سبب رئيسي في النحافة.

: في حالة وجود فرط النشاط في الغدة الدرقية وسرعة في الحرق فإنه يكون سبب رئيسي في النحافة. الامتصاص : مشاكل الامتصاص تعمل على عدم استفادة الجسم من الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في الطعام.

: مشاكل الامتصاص تعمل على عدم استفادة الجسم من الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في الطعام. أسباب نفسية: الاكتئاب والتوتر وبعض الاضطرابات النفسية من أهم الأسباب التي تعمل على فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام وبالتالي الإصابة بالنحافة.

أغذية عالية السعرات الحرارية

أثناء اتباع نظام غذائي لزيادة الوزن لابد من إدخال بعض الأكلات والأغذية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، فإن أهم الأدوات التي تساعد على زيادة الوزن هي السعرات الحرارية، ومنها:

الحليب كامل الدسم.

جميع مشتقات الألبان من جبن وزبادي.

العصير الطازج المحلى بالسكر أو العسل.

كوكتيل من الفواكه مخلوط بالحليب كامل الدسم والعسل.

جميع أنواع المربى.

زبدة الفول السوداني.

العسل الأبيض الطبيعي.

البطاطس المقلية.

جميع أنواع المكسرات.

افضل نظام غذائي لزيادة الوزن

حتى ننجح في مهمة زيادة الوزن والتخلص من النحافة لابد من السير على نظام غذائي، والحصول على سعرات حرارية عالية في اليوم تزيد عن 1000 كالوري من خلال مجموعة من الوصفات التي تساعد على ذلك، ومنها:

عجة البيض

يمكنك تحضير البيض بإدخال مجموعة من المكونات التي تعطي زيادة في السعرات الحرارية، من قطع الطماطم والبقدونس وأنواع مختلفة من الجبن، مع قطعة من الزبدة حيث أن قرص البيض بدون أي اضافات يحتوي على 100 سعر حراري ومع إضافة بعض المكونات قد يزيد الضعف في السعرات.

البطاطس المهروسة

البطاطس من أكثر المكونات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وسعرات حرارية عالية، وعند سلقها وهرسها وإضافة القليل من الكريمة أو اللبن وقطعة من الزبدة سوف تعطي سعرات حرارية حوالي من 400 إلى 500 كالوري.

خليط الحلاوة والمكسرات

من أشهر الوصفات التي تعمل على زيادة الوزن، وهي عبارة عن كمية من الحلاوة الطحينية وبعض أنواع المكسرات والفواكه المجففة وزبدة الفول السوداني إن وجدت وتناول معلقة كبيرة في وسط الوجبات كفاتح شهية، حيث أيضًا تحتوي على نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية.

نصائح لزيادة الوزن

الفحص عند الطبيب لمعرفة سبب النحافة وعلاج السبب الرئيسي.

عدم ترك النفس جائعة لمدة كبيرة حتى لا يفقد الجسم أكثر.

الاهتمام بالبروتينات في الوجبات الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها.

الإكثار من تناول النشويات والكربوهيدرات.

تناول الطعام كل ثلاث ساعات لعدم ترك مساحة للشعور بالجوع.

الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات، والقشطة، الحمص، الأفوكادو.

تحضير الطعام بشكل جيد وجذاب لمساعدة الفرد على فتح الشهية وزيادة القابلية لتناول الطعام.

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