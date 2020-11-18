نهائي كأس الملك يؤجل مباراتين في الدوري لـ3 ديسمبر

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة المسابقات في الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراتين لفريقي الهلال والنصر بسبب نهائي كأس الملك موسم 2019/ 2020.

تأجيل مباريات بسبب نهائي كأس الملك

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الهلال ضد الفتح، وأبها مع النصر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

ويلعب أبها ضد النصر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 3:35 عصرًا، فيما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفتح عند الساعة 5:40 مساءً على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والنصر في نهائي كأس الملك يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، ما دفع لجنة المسابقات إلى تأجيل مبارياتهم في الجولة السادسة.

مواعيد مباريات دوري المحترفين

وكشفت لجنة المسابقات عن مواعيد الجولات من السابعة وحتى الـ15، حيث حددت الخامس من ديسمبر موعدًا لانطلاق الجولة الـ7، على أن تُختتم منافسات الدور الأول من دوري المحترفين يوم 25 من شهر يناير المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها، الشهر المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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