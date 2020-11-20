نواب ألمان يدعون إلى حظر الذئاب الرمادية التركية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن المشرعين الألمان دعوا إلى حظر الجماعة القومية التركية المعروفة باسم الذئاب الرمادية في البلاد بعد تحركات مماثلة في فرنسا.

جماعة إرهابية

واتهم النواب الذئاب الرمادية بإيواء أيديولوجية قومية وعنصرية وحثوا الحكومة على مراقبة أنشطة المجموعة عن كثب والتصدي لها بحزم.

وتعرضت الجماعات القومية التركية في أوروبا لمزيد من التدقيق الحكومي بعد تشويه النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في فرنسا في الأول من نوفمبر بعبارة “الذئب الرمادي” و “RTE” ، وهما الأحرف الأولى من اسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

في 4 نوفمبر ، اتخذت فرنسا خطوات لحظر أنشطة المجموعة مع التهديد بالغرامات والسجن.

الذئاب الرمادية هي منظمة يمينية متطرفة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحزب الحركة القومية التركي (MHP).

وكانت الجماعة متورطة بشدة في أعمال عنف ذات دوافع سياسية اجتاحت تركيا في السبعينيات، واستهدفت النشطاء اليساريين والأقليات العرقية.

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