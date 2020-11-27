نواف العابد يستعيد بريقه التهديفي مع الشباب منذ ديسمبر

المواطن - محمد سمعه

استعاد اللاعب نواف العابد، نجم نادي الشباب، بريقه التهديفي مع الليث، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني لـ الليث في مباراة ضمك بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يقول رئيس #الشباب خالد البلطان سأعيد نواف العابد @nawaf__alAbid24 كأفضل لاعب سعودي .. الواضح حتى الآن أن العابد يظهر بشكل مختلف مع الليث .. 👌#الشباب_ضمك pic.twitter.com/IgisMzsxJh — أحمد العجلان (@ahmad2man) November 27, 2020

وكان آخر هدف سجله العابد في الدوري السعودي، قبل هدف اليوم في شباك نادي العدالة في الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز الهلال وقتها على العدالة بسباعية نظيفة في ديسمبر 2019.

نواف العابد ينضم لـ الشباب قادمًا من الهلال:

يذكر أن نواف العابد كان انضم لفريق الليث قادمًا من نادي الهلال لمدة ثلاث سنوات.

مدرب ضمك يُرعب الجميع:

وكان المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لنادي ضمك، أرعب الجميع، وذلك بعد أن سقط مغشيًّا عليه على دكة البدلاء خلال مباراة الشباب المقامة بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط ابن زكري بمفرده، أثناء جلوسه على دكة البدلاء ليلتف الجميع حوله، لإسعافه.

وعرضت القناة الرياضية السعودية لحظات إسعاف ابن زكري حيث حدثت له حالة الإغماء عند حلول الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ويحتل نادي ضمك قبل المباراة المركز السادس عشر والأخير بنقطة واحدة، بينما يتواجد نادي الشباب في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد التعادل مع الأهلي بالجولة الخامسة.

يذكر أن الليث كان تعادل مع النادي الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت في جدة.

شارك الخبر