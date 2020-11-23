نواف العابد يقود تشكيلة الشباب ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا المدير الفني لليث عن تشكيلة الشباب ضد الأهلي استعدادًا لخوض مباراة الجولة الـ5 بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الشباب ضد الأهلي

وجاءت تشكيلة الشباب مكونة من: “أرلا، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إيغور، عبدالله الشامخ، حسين القحطاني، ألفريد ندياي، تركي العمار، كريستيان جوانكا، نواف العابد، عبدالله الحمدان”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، محمد سالم، حسان تمبكتي، متعب الحربي، علي مجرشي، جمال باجندوح، ناصر العمران، عبدالملك الخيبري، ماكيتي ديوب”.

تشكيلة النادي الأهلي

وجاءت تشكيلة النادي الأهلي مكونة من: “محمد العويس، محمد خبراني، معتز هوساوي، لوكاس ليما، عبدالله حسون، فيجسا، علي الأسمري، صامويل أوسو، ميتريتا، ماركو مارين، عمر السومة”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الأهلي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، نوح الموسى، عثمان الحاج، محمد المجحد، عبدالرحمن غريب، هاني الصبياني، عبدالباسط هندي”.

ويتقاسم الشباب الصدارة حاليًا مع نادي الهلال برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

وإذا نجح الليث في الفوز على الأهلي فهذا سيضمن له الصدارة المؤقتة قبل مباراة الهلال والنصر، وكذلك فوز الأهلي يضمن له الصدارة المؤقتة لدوري المحترفين، قبل مباراة ديربي الرياض.

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