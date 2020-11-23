هدف يفصل عمر السومة عن تدوين اسمه بـ تاريخ الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يطمح النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي لتدوين اسمه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في مباراة الشباب المقامة حاليًا في الجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف يُمكن السومة من معادلة عدد أهداف الشمراني

ويملك السومة في رصيده 125 هدفًا أحرزها في 135 مباراة مع الأهلي في دوري المحترفين، ويفصله هدف واحد فقط لمعادلة عدد أهداف ناصر الشمراني نجم الهلال السابق في الدوري.

وقبل مباراة اليوم، تمكن الأهلي من الفوز في سبع مباريات على الشباب في دوري المحترفين، بينما فاز الشباب في تسع مباريات وتعادلا في 8 لقاءات.

عمر السومة يقود تشكيلة الأهلي

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: “محمد العويس، محمد خبراني، معتز هوساوي، لوكاس ليما، عبدالله حسون، فيجسا، علي الأسمري، صامويل أوسو، ميتريتا، ماركو مارين، عمر السومة”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الأهلي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، نوح الموسى، عثمان الحاج، محمد المجحد، عبدالرحمن غريب، هاني الصبياني، عبدالباسط هندي”. ويتقاسم الشباب الصدارة حاليًا مع نادي الهلال برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد تسع نقاط. وإذا نجح الليث في الفوز على الأهلي فهذا سيضمن له الصدارة المؤقتة قبل مباراة الهلال والنصر، وكذلك فوز الأهلي يضمن له الصدارة المؤقتة لدوري المحترفين، قبل مباراة ديربي الرياض.

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