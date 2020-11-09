هذا ما يحتاجه الاتحاد لاستعادة بريقه

المواطن - مروة نبيل

تطمح جماهير الاتحاد في تطور أداء الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وظهوره بمستوى مغاير عن المواسم الأخيرة.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

العميد يحتاج لقائد يُحفزه:

وقال الناقد الرياضي جمال عارف: “تحدثت مع كل المسؤولين في إدارة العميد أن الفريق يحتاج مهاجم.. وهم يقولوا هنريكي وبريجوفيتش لم يكن جاهز والآن جاهز.. الاتحاد محتاج مهاجم ليس من ذو المبالغ العالية نحتاج الذي يخدم”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “كاريلي ليس السبب في هذه المشكلة.. الاتحاد فقد الروح منذ 3 سنوات.. نحتاج مثل أحمد جميل أو محمد نور لأنهم يعرفوا كيف يحفزوا اللاعبين، العميد يحتاج إلى قائد يحفز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم”.

وعلق الإعلامي طارق النوفل قائلًا: “أكثر الاتحاديين تحدثوا بعد مباراة الديربي أن العميد عاد.. النادي لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة وإنما يتدرج ليعود إلى القمة، وحامد البلوي حضر في أسوأ الظروف في العميد، وأراه أنه قادر على مثل هذه الأمور التحفيزية”.

وأضاف الناقد الرياضي عادل التويجري: “أنا أرى أن العميد يحتاج الصبر.. وعن احتمالية إبعاد كاريلي قرار مستعجل ولا يمنع أنه عنده أخطاء.. على الاتحاديين ألا يحرقوا اتحادهم بأيديهم أعطيكم مثال من الهلال (خربين)، وهذا ما أتوقعه أن يوصله العميد”.

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