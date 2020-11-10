هرمون تفرزه الغدة الكظرية

الغدة الكظرية من الغدد المهمة في جسم الإنسان فإذا كنت تود معرفة هرمون تفرزه الغدة الكظرية فهي تفرز هرمونات مسئولة عن ضبط معدل الضغط والسكر في الدم وهرمون لحماية القلب.

معلومات عن الغدة الكظرية

يمكن اعتبار أن الغدة الكظرية من الغدد الصماء التي تساعد في ضبط الجسم وتوازنه وسيذكر لنا موقع المواطن معلومات عن الغدد الصماء من حيث الهرمونات التي تفرزها وما أهمية الغدد الكظرية وما هو الضرر الناتج عن وجود خلل في الغدد الكظرية.

زيوت تساعد في تنشيط الغدة الكظرية

هناك العديد من الزيوت التي تساعد في علاج الغدة الكظرية التي تطرب نتيجة الإرهاق ومن هذه الزيوت زيت السمك وزيت الجريب فروت وزيت باسيل النفط.

الغدة الكظرية في جسم الإنسان

جسم الإنسان عبارة عن عدد كثير من الغدد من ضمنهم الغدة الكظرية يمكن أن نقوم بتسمية الغدة الكظرية باسم الغدة فوق الكلوية حيث أنها توجد فوق الكلى مباشرة تتكون الغدة الكظرية من اثنين من الغدد، غدة كظرية يمني وغدة كظرية يسرى.

عندما تفرز الغدة الكظرية هرموناتها لا تفرزها عبر قنوات بل تصب هرموناتها في الدم مباشرة.

وإذا قمنا برسم ووصف الغدة الكظرية نجدها عبارة عن القشرة واللب فكل من القشرة واللب يقوم بإفراز الهرمونات الخاصة به ويصبها في مجرى الدم مباشرةً.

يمكن وصف الغدة الكظرية بأنها غدة يحيط بها قشرة خارجية هذه القشرة عبارة عن ثلاث طبقات قشرة خارجية وقشرة داخلية وقشرة وسطى.

تقوم كل قشرة بإخراج هرمون مفيد للجسم.

ما هو الدور المهم الذي تقوم به الغدة الكظرية؟

تلعب الغدة الكظرية دور مهم في عمل خلايا الجسم وأعضائه فإذا حدث خلل في الغدة الكظرية سيؤدي ذلك إلى تعطل أعضاء وأجهزة الجسم عن العمل ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى دور الغدة الكظرية المهم هو الآتي:

تساعد الغدة الكظرية في توصيل الأكسجين إلى الدم إذا كان هناك خلل في وصول الأكسجين وبذلك يكون دورها هو ضبط النفس وانتظامه.

كما أن لها دور مهم في تنظيم ضخ الدم من خلال أنها تزيد من قدرة القلب في زيادة ضرباته مما تجعل الدم يصل إلى جميع أجزاء الجسم بسرعة.

كما تقوم الغدة الكظرية بمساعدة الأوعية الدموية في ضخ الدم إلى الجلد والعضلات عن طريق تكبير وتوسيع الأوعية الدموية.

كما تساعد الغدة الكظرية في تحسين معدل السكر في الدم من خلال تحويل مادة الجليكوجين إلى مادة الجلوكوز.

في حالة إصابة الجسم بضغط دم منخفض فتقوم الغدة الكظرية بتنبيه الأوعية الدموية لتنقبض سريعًا فيبدأ الجسم بضغط الدم مرة أخرى حتى يصل إلى الجسم.

الهرمونات التي تفرزها الغدة الكظرية

كل قشرة من الغدة الكظرية تقوم بفرز نوع معين من الهرمونات هو نوع مهم جداً للجسم وله دور أساسي ومن هذه الهرمونات:

هرمون تفرزه الغدة الكظرية وهو هرمون الالدوسترون

يعتبر هرمون الألدوستيرون هو هرمون من ضمن هرمونات الغدة الكظرية التي تقوم القشرة الخارجية للغدة الكظرية بإخراجه الغرض من هذا الهرمون هو ضبط ضغط دم الجسم والعمل على توازنه.

فهذا الهرمون لا يمتص غير الصوديوم المسئول عن رفع ضغط الدم والبوتاسيوم المسئول عن خفض ضغط الدم وتجد هنا حدث توازن بعد أن قام هرمون الألدوستيرون باكتسابهم إليه حتى يحدث توازن للجسم.

هرمون الكورتيزول

هرمون الكورتيزول هو هرمون تفرزه الغدة الكظرية وهو من الهرمونات الأساسية المفيدة للجسم فهي تعمل على ضبط عمل خلايا الجسم وأعضائه تقوم القشرة الوسطى من الغدة الكظرية بإنتاج هذا الهرمون.

وهو من الهرمونات الأساسية المفيدة للجسم فهي تعمل على ضبط عمل خلايا الجسم وأعضائه تقوم القشرة الوسطى من الغدة الكظرية بإنتاج هذا الهرمون. فائدة هرمون الكورتيزول جعل ضغط الدم في توازن ومستقر حيث يقوم هرمون الكورتيزول بامتصاص الصوديوم الموجود بالجسم مع تزويد الجسم بالصوديوم عند الاحتياج له مع جعل الأوعية الدموية منقبضة باستمرار.

يعتبر زيادة أو نقص هرمون الكورتيزول مضر جداً بالجسم.

زيادة هرمون الكورتيزول عن الحد الطبيعي المفروض يكون علية الهرمون يؤدي إلى إصابة الشخص بمرض السكر مع حدوث نزيف تحت الجلد بالإضافة ان العظام تكون ضعيفة وهاشة وتنكسر بسرعة.

أما في حالة كان الهرمون يقل في الجسم يصاب الشخص بأعراض مثل عدم التحكم في البراز ووجع شديد في البطن.

ولذلك يعتبر هرمون الكورتيزول هو هرمون مهم في تنشيط الجهاز المناعي للجسم كما انه يساعد في منع حدوث الحساسية والالتهابات.

من هرمونات الغدة الكظرية الهرمونات الجنسية

تقوم الغدة الكظرية بإفراز هرمونات جنسية لدى السيدات هذه الهرمونات تساعد تنظيم الدورة الشهرية عند النساء وأي خلل يحدث في هذا الهرمون يعمل على عدم انتظام الدورة الشهرية بسبب تأثيره على المبايض في حدوث خلل فيها وعدم انتظام التبويض ويبدأ صوت المرأة في التغيير.

ويمكن القول ان هذا الهرمون أساسي في الجسم ولكن يوجد بمعدل بسيط في جسم السيدة لأنه من الهرمونات الذكورية فهو يكون السبب في ظهور الشعر في مناطق عديدة بجسم السيدة.

إفراز الغدة الكظرية لهرمون الأدرينالين

يعتبر هرمون الأدرينالين من الهرمونات المهمة لجسم الإنسان فهو المسئول عن حماية القلب وضبط معدل ضغط الدم وضبط معدل سكر الدم تزويد جسم الإنسان بالطاقة والحركة في حالة تعرض الجسم لحالة من الخوف والقلق.

فعند تعرض الشخص لحالة من الخوف يتم إرسال إشارة من الجسم للغدة الكظرية فتقوم بإنتاج هذا الهرمون بصورة زائدة ليعمل على ضبط الجسم.

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