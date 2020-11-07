هل تؤثر عاصفة الرس الغبارية على الرياض؟

المواطن - الرياض

نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني مقطع فيديو لعاصفة الرس الغبارية اليوم السبت.

لا تنسوا دعاء الريح

عاصفة الرس الغبارية اليوم السبت 1442/3/21هـ مقطع متداول

متوقع ان تتأثر بها معظم القصيم وشمال شرق القصيم – الا ان يصرفها الله – ومتوقع ان يعقبها امطار – بإذن الله على أجزاء من القصيم

من غير المتوقع ان تؤثر على العاصمة الرياض وذلك بسبب اتجاه الرياح

والله اعلم pic.twitter.com/FP5McZeH5q — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 7, 2020

وتوقع الحصيني، في تغريدة له عبر تويتر، أن تتأثر بالعاصفة الغبارية معظم القصيم وشمال شرق القصيم إلى أن يصرفها الله، كما توقع أن يعقبها أمطار على أجزاء من المنطقة.

وتابع: من غير المتوقع أن تؤثر على العاصمة الرياض؛ وذلك بسبب اتجاه الرياح.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار التقلبات الجوية على مستوى مناطق المملكة المختلفة، غدًا الأحد.

كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة كذلك مكة المكرمة (تشمل السواحل منها) وعلى مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وتضمنت توقعات الأرصاد أيضًا تكوّن السحب الرعدية الممطرة على سواحل منطقة تبوك.

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