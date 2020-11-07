هل ملاهي جنتنج مفتوحة

ملاهي جنتنج هايلاند هي حديقة ألعاب رائعة وممتعة جدًا سواء للصغار أو للكبار لذا يجب أن تتعرف على هل ملاهي جنتنج مفتوحة فهذه الملاهي من أحدث مدن الألعاب ويوجد بها الكثير من الألعاب المختلفة.

ملاهي جنتنج

تعتبر هذه الملاهي من أشهر المزارات السياحية التي تكون قريبة من مدينة كوالالمبور التي تعد عاصمة ماليزيا فيوجد بها عالم رائع من الخيال، كما أنها تعتبر المدينة التي لا تنام وتقع على الجانب الغربي لولاية بنيجار الموجودة في شمال مدينة كوالالمبور والتي تبعد عنها فقط حوالي 50 كيلو متر من حدود باهانج.

وتقع هذه الملاهي على ارتفاع يكون حوالي 2,000 متر من سطح الأرض، كما أن هذه الملاهي تكون باردة نسبيًا، وقد تم افتتاح هذه الملاهي في عام 1972 كما أن السكان المحليين يحرصون دائمًا على قضاء عطلتهم الرسمية في هذه الملاهي لكي يهربون من الجو الحار الموجود في مدينة كوالالمبور ويقضون أجمل الأوقات الترفيهية هناك.

هل ملاهي جنتنج مفتوحة

يوضح موقع المواطن لحضراتكم هل ملاهي جنتنج مفتوحة حيث تفتح ملاهي جنتنج جميع أبوابها للزوار بشكل يومي من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً.

لحضراتكم هل ملاهي جنتنج مفتوحة حيث تفتح ملاهي جنتنج جميع أبوابها للزوار بشكل يومي من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً. ولكنها في يوم السبت تقوم بفتح أبوابها من التاسعة في الصباح إلى العاشرة في المساء.

ويوم الأحد تقوم بفتح أبوابها من الساعة التاسعة في الصباح حتى الساعة الثامنة في المساء.

أقسام ملاهي جنتنج هايلاند

هذه الملاهي يوجد بها ألعاب رائعة جدًا للكبار والصغار، كما يوجد بها الكثير من الألعاب المختلفة والشيقة التي تتناسب مع كل الأعمار وتكون بأسعار معقولة، ويوجد حول هذه الألعاب طبيعة خلابة ومرتفعات كبيرة تكون محاطة بالخضرة.

وقد تم تقسيمها إلى أربع مناطق داخلية وخارجية وهي منتزه فيرست وورلد الترفيهي والمنتزه الترفيهي الخارجي وألعاب الفيديو بارك والمنتزه المائي، كما يوجد بها أيضًا ملاعب الجولف ومركز للتسوق وكازينو والعديد من أدوات الترفيهية الأخرى.

الوصول إلى ملاهي جنتنج هايلاند

بعد أن قام موقعنا بتوضيح تعرف على هل ملاهي جنتنج هايلاند مفتوحة فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح كيفية الوصول إلى ملاهي جنتنج هايلاند، فمن الممكن أن يتم الوصول إلى هذه الملاهي بكل سهولة.

فتستطيع أن تستقل سيارة من العاصمة إلى الملاهي بشكل مباشر وهذه الرحلة سوف تستغرق من حوالي ساعة تقريبًا، كما أنه من الممكن أن يتم استقلال الحافلة من محطة كي ال سنترال مدينة كوالالمبور وسيتم نقلك بالتلفريك، وسوف تشاهد مرتفعات جنتنج هايلاند ثم ملاهي جنتنج هايلاند بشكل مباشر.

الأنشطة في ملاهي جنتنج هايلاند

من الممكن أن يتم التمتع بالكثير من الأنشطة الترفيهية وهل موجودة في ملاهي جنتنج هايلاند فهذه المدينة ساحرة جدًا، ومن الأنشطة الموجودة بها ما يلي:

من الممكن أن يتم الاستمتاع بمشاهدة المساحات الخضراء الموجودة هناك أثناء رحلة الصعود للملاهي من خلال تلفريك جنتنج هايلاند فهناك الطبيعة الساحرة جدًا والأشجار العالية.

ومنظر الجبال رائع للغاية عندما يقوم بمعانقة السحاب وهذا المشهد يدعو للاسترخاء النفسي والتأمل.

كما أنه من الممكن أن يقوم الزائر بالتقاط الكثير من الصور التذكارية له ولجميع أفراد عائلته عندما يصعد ملاهي جنتنج من خلال عربة تلفريك جنتنج هايلاند التي تتسع لحوالي 6 أفراد.

فقم باستغلال هذه الفرصة الجميلة وقم بالتقاط أكبر عدد من الصور الفوتوغرافية في هذه الطبيعة الساحرة والجميلة والهواء المنعش بهذه الذكرى لم تنسى من الذاكرة بعد أن تصل سوف يدهشك الألعاب.

يوجد هناك ألعاب الهواء الطلق التي يعشقها الكبار والصغار مثل الصاروخ السريع ولعبة القطار المعلق السريع والكثير من الألعاب الأخرى.

فلو كنت من الأشخاص الذين يعشقون الإثارة والمغامرة فقم بالاستمتاع بلعب زيادة الأدرينالين فهي فريدة من نوعها ولا يوجد لها مثيل في آسيا بأكملها.

ولابد أن تقوم بارتداء الملابس الخاصة بمثل هذه الالعاب، ومن الممكن أيضًا يقوم الزائر بالاستمتاع بالمظلات المختلفة والرائعة في المنتزه المائي الذي يحتوي على حمام سباحة حجمه كبير ومياه دافئة.

كما يوجد هناك العديد من الألعاب المائية الرائعة مثل الدراجات المائية والقوارب المائية والكثير من الألعاب الأخرى فسوف تقضي هناك أجمل الأوقات مع أطفالك.

الترفيه في جنتنج هايلاند

سوف تجد هناك ألعاب الفيديو بارك فهذه الملاهي حتى يستمتع بها أطفالك، ومن الممكن أن تشاركهم في الاستمتاع بهذه اللعبة.

كما يوجد هناك أيضًا صالة القوتو شوتينج الرائعة ويتم إطلاق النار على الهداف لكي يتم تحقيق الأهداف المطلوبة.

ولا تنسى أن تشارك أطفالك في لعبة سباق السيارات، فالعربيات تكون بمسارات محددة الأهداف وهذه اللعبة تعد من الألعاب المفضلة جدًا لدى الأطفال والكبار أيضًا.

أن تعشق لعبة الجولف فسوف تجد هذه اللعبة بملاهي جنتنج هايلاند المساحات الخضراء المجهزة مثل ملعب الجول حتى تقضى وقت رائع في اللعب مع جميع أصدقائك.

ملاهي جنتنج هايلاند يوجد بها مدينة الثلوج التي يعشقها الكبار والصغار وسوف تستمتع بها كثيرًا وسوف تقوم بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

وعندما تشعر بالجوع فسوف تجد الكثير من المطاعم المحلية والعالمية التي سوف توفر لك الكثير من الوجبات السريعة والوجبات كاملة سواء العالمية والمحلية على حسب رغبتك بالإضافة إلى المشروبات الرائعة واللذيذة.

فقم بالتقاط الصور التذكارية في المدينة حيث أنها تتمتع بالألوان الزاهية والألعاب الرائعة والممتعة.

كما يوجد هناك مركز للتسوق يوجد به الكثير من المحلات التجارية فأحرصي على شراء الكثير من الهدايا التذكارية لكي ولجميع أحباءك قبل أن تخرجي من هذه المدينة.

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