هل يتم تأجيل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف؟

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء عن احتمالية تأجيل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد دينامو كييف

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن الفريق الأوكراني لديه 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد قبل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف المقرر إقامتها على ملعب “كامب نو”، مساء يوم غد الأربعاء.

وسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو كييف الأوكراني إلى مدينة برشلونة بقائمة تضم 13 لاعبًا فقط، بالإضافة إلى 6 لاعبين من فريق الشباب لتعويض الغيابات.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن البروتوكول الصحي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لا يسمح بتأجيل أي مباراة، في حالة وجود 13 لاعبًا على الأقل من الفريق الأول.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “الفريق الأوكراني سيخضع لاختبار كورونا جديد، اليوم وفي حالة ظهور إصابة جديدة بالفيروس، ستؤجل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف إلى موعد لاحق”.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن يوفنتوس الإيطالي الذي فاز في مباراة وخسر أخرى.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو كييف الأوكراني في المركز الثالث بمجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة، وبفارق الأهداف عن فيرينكفاروسي المتذيل.

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