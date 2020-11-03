‎الرئيسية
الرياضة العالمية
هل يتم تأجيل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف؟
ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

هل يتم تأجيل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف؟

2020/11/03
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
35
0
طباعة
هل يتم تأجيل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف؟ لاعبو دينامو كييف
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 برشلونة ضد دينامو كييف
1.1 ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا

ترددت أنباء عن احتمالية تأجيل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد دينامو كييف

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن الفريق الأوكراني لديه 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد قبل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف المقرر إقامتها على ملعب “كامب نو”، مساء يوم غد الأربعاء.

وسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو كييف الأوكراني إلى مدينة برشلونة بقائمة تضم 13 لاعبًا فقط، بالإضافة إلى 6 لاعبين من فريق الشباب لتعويض الغيابات.

 

برشلونة ضد دينامو كييف
موعد المباراة

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن البروتوكول الصحي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لا يسمح بتأجيل أي مباراة، في حالة وجود 13 لاعبًا على الأقل من الفريق الأول.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “الفريق الأوكراني سيخضع لاختبار كورونا جديد، اليوم وفي حالة ظهور إصابة جديدة بالفيروس، ستؤجل مباراة برشلونة ضد دينامو كييف إلى موعد لاحق”.

 

دينامو كييف في دوري ابطال اوروبا
قائمة دينامو كييف

ترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن يوفنتوس الإيطالي الذي فاز في مباراة وخسر أخرى.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو كييف الأوكراني في المركز الثالث بمجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة، وبفارق الأهداف عن فيرينكفاروسي المتذيل.

برشلونة ضد دينامو كييف
لاعبو دينامو كييف

ذات صلة :
  • لا تدخلات خارجية في الانتخابات الأمريكية حتى الآن
    •
  • سرور يُذكر السويكت بموقف النصر التاريخي عام 2001
    •
  • الرئيس الجزائري يواصل علاج كورونا في ألمانيا وحالته تتحسن
    •
  • جمعية كفيف تدشن حملة الوقاية خير من العلاج
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :