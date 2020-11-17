هل يتم تجنيس لاعبي الدوري السعودي الأجانب؟

المواطن - مروة نبيل

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مدى إمكانية تجنيس اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

حقيقة تجنيس الأجانب في الدوري السعودي:

وعلق وزير الرياضة على احتمالية تجنيس اللاعبين كما يحدث في العديد من الدول، قائلًا: “لا يوجد أي نية لتجنيس أجانب الدوري السعودي للمحترفين.. هذه الفكرة غير مطروحة، والمنتخب الوطني سيواصل الاعتماد على أبنائه خال الفترة المقبلة”.

وعن تشفير الدوري السعودي للمحترفين، أكد أنه قد يتم بالفعل، بداية من الموسم الرياضي القادم 2021/ 2022، مضيفًا: “ولكن أيضًا سيتم عرضه على القنوات السعودية المفتوحة، في الموسم القادم، بجانب المشفرة”.

ولفت وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج “في الصورة”، إلى أنه ستكون هناك بعض المميزات للقنوات التي ستعرض دوري المحترفين بشكل مشفر، من خلال “جودة المحتوى، والأستوديو التحليلي، واختيار المعلقين”.

الفيصل يُشيد بدعم القيادة ويكشف خطة الخصخصة:

وأشاد وزير الرياضة خلال تصريحاته بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع الرياضي، مؤكدًا تحقيق نجاحات بفضل العمل المؤسسي منذ 5 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن خطة خصخصة الأندية السعودية خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، مؤكدًا أنها ستشمل أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فيما لن تكون أندية دوري المحترفين جاهزة للبيع.

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