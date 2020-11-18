هل يرحل لوف عن منتخب ألمانيا ؟

المواطن - مروة نبيل

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن احتمالية إقالة المدير الفني يواخيم لوف من منصبه في منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الثقيلة بسداسية ضد إسبانيا بالأمس.

منتخب ألمانيا ضد إسبانيا

ولعب منتخب ألمانيا ضد إسبانيا على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، ونال المانشافات هزيمة هي الأسوأ في تاريخه بسداسية نظيفة.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي رسميًا، فيما تجمد رصيد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم عند 9 نقاط في وصافة الترتيب.

حقيقة إقالة يواخيم لوف

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، نقلًا عن مصدر موثوق أن بواخيم لوف سيستمر كمدير فني للمانشافات خلال الفترة المقبلة رغم سداسية إسبانيا، مؤكدة أن هذا الأمر تأكد من خلال محادثة بين رئيس اتحاد الكرة، فريتس كيلر والمدرب بعد العودة اليوم.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية قد تحدثت في تقرير بشأن هذا الموضوع، وشددت على أن استقالة المدير الفني يواخيم لوف أو الإقالة غير مطروحة للنقاش خلال الفترة الحالية.

ويرتبط يواخيم لوف صاحب الـ60 عامًا بعقد مع الاتحاد الألماني لكرة القدم يستمر حتى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

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