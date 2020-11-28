هل يستحق النصر ركلة جزاء ضد الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الهلال جدلًا بين الجماهير، حيث أكد مشجعو العالمي أن فريقهم كان يستحق الحصول على ركلة جزاء.

النصر لا يستحق ركلة جزاء:

وأعرب جماهير العالمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استيائها من حكم مباراة نهائي كأس الحرمين الشريفين، بعدما حرم فريقهم من ركلة جزاء، حينما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم الهلال بهدف دون رد.

وحسم المحلل التحكيمي لقناة أبو ظبي الرياضية الجدل بشأن اللقطة التي أثارت غضب جماهير العالمي في الدقيقة 24، مؤكدًا أن الكرة خرجت بالكامل من أرضية الملعب، وبالتالي لا يستحق الأصفر ركلة جزاء، مشيدًا بقرار الحكم المساعد باحتساب ركلة مرمى.

الهلال يتقدم بثنائية:

وانتهى الشوط الأول من أحداث مباراة النصر ضد الهلال المقامة الآن على درة الملاعب “إستاد الملك فهد الدولي” في الرياض، بتقدم الزعيم بهدفين دون رد.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برأسية رائعة من لاعبه جانغ هيون سو في الدقيقة التاسعة، واحتسب الحكم ركلة جزاء للزعيم عند الدقيقة 41 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها الفرنسي بافيتيمبي غوميز بنجاح.

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