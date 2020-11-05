هل يلجأ ترامب إلى حل إعادة فرز الأصوات للفوز بالولاية الثانية ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف محمود

في حين أن الأرقام حتى الآن تشير إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على دونالد ترامب، بواقع 264 صوتًا مقابل 214 صوتًا، فإنه لم يتم احتساب جميع الأصوات بعد، ولذلك فإن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية لعام 2020 لم تحسم بعد.

وبحسب تقرير شبكة CNN الأمريكية، فإنه حتى عندما يتم فرز جميع الأصوات، فهناك حل قد يُمكِن ترامب من الفوز أو على الأقل يمنحه الأمل في ذلك، وهو إعادة فرز الأصوات، وهو الأمر الذي صرحت به حملة المرشح الجمهوري حيث قالت إنها ستمارس حقها في طلب إعادة الفرز في ولاية ويسكونسن.

وتابع التقرير: قامت الولاية نفسها بإعادة فرز الأصوات في عام 2016 لكن ذلك لم يغير النتائج ماديًا، مع العلم أن هذه العملية يجب أن تكتمل بحلول 1 ديسمبر وهو الموعد النهائي لإصدار نتائج الانتخابات للولاية.

وتختلف قواعد إعادة فرز الأصوات من ولاية لأخرى، لا سيما في تلك التي تُعد ساحات رئيسية للقتال في الانتخابات الأمريكية، وإليك أبرزها:

1- نيفادا

يتفوق بايدن في هذه الولاية على ترامب بنحو 8000 صوت، ولا يزال يتم عد الأصوات المرسلة بالبريد، وقواعد إعادة الفرز هي: يمكن للمرشح أن يطلب إعادة الفرز، الموعد النهائي للتصديق يوم 24 نوفمبر.

2- أريزونا

هذه الولاية أيضا يتفوق فيها المرشح الديمقراطي، وبشكل خاص في مقاطعة ماريكوبا، وسيتم الإعلان عن الأصوات من قبل الولاية اليوم الخميس، وقواعد إعادة الفرز فيها هي: لا يمكن للمرشحين طلب إعادة فرز، يتم تلقائيًا إذا كان الفارق بين أصوات المرشحين 0.1%، الموعد النهائي للتصديق يوم 30 نوفمبر.

3- ميشيغان

يتقدم بايدن بنحو 60 ألف صوت، وسيتم معرفة النتيجة النهاية اليوم وقواعد إعادة الفرز: تلقائي إذا كان هامش الفوز قليلًا، ويمكن للمرشحين أيضًا طلب إعادة الفرز، والموعد النهائي للتصديق 23 نوفمبر.

4- بنسلفانيا

قال المدعي العام للولاية جوش شابيرو إن الفرز قد ينتهي يوم الجمعة، وقد تحدث معركة قانونية في هذه الولاية، حيث تواصل الولاية قبول بطاقات الاقتراع المختومة بالبريد، لكن حملة ترامب تتحدى فكرة استلام بطاقات الاقتراع المتأخرة، وقواعد إعادة الفرز هي: تحدث تلقائيًا إذا كان الفارق أقل من 0.5%، وهو سيناريو متوقع بنسبة كبيرة في هذه الولاية، والموعد النهائي للتصديق 23 نوفمبر.

5- جورجيا

يتقدم ترامب بنحو 80 ألف صوت، لكن لا يزال يتم عد بطاقات الاقتراع وستنتهي عملية الفرز في وقت متأخر من اليوم، وقواعد إعادة الفرز: يمكن للمرشحين طلب إعادة الفرز، والموعد النهائي للتصديق 20 نوفمبر.

6- كارولينا الشمالية

يتقدم ترامب بأكثر من 75000 صوت، وقواعد إعادة الفرز: يمكن للمرشح أن يطلب إعادة الفرز، والموعد النهائي للتصديق في 24 نوفمبر.

في رأيك، هل سيتم إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 ؟

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