هل يُستبعد أمرابط من المنتخب المغربي؟

المواطن - مروة نبيل

يتوقع أن يتم استبعاد نجم نادي النصر، نور الدين أمرابط من قائمة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

عدم جاهزية أمرابط

واستقبل نادي النصر بالأمس خطابًا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، يطلب فيه انضمام نور الدين أمرابط إلى معسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهة إفريقيا الوسطى يومي 13 و17 من شهر نوفمبر الجاري.

وشدد مصدر خاص لـ”الرياضية”، على أن المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش، قد يضطر لاستبعاد النجم النصراوي، لعدم الجاهزية، خاصة أنه تواصل مع الجهازين الفني والإداري بالأمس، وعرض عليهما آخر تقارير إصابته في عضلة الفخذ الأمامية.

وكان أمرابط قد تعرض للإصابة خلال المران الأخير قبل مباراة النصر ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويواصل عملية التأهيل.

النصر في دوري محمد بن سلمان

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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