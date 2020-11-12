هوندا تعلن عن سيارتها الجديدة ذاتية القيادة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلنت شركة هوندا أنها ستكون أول شركة لصناعة السيارات تنتج كميات كبيرة من سيارات ذاتية القيادة من المستوى الثالث، ابتداءً من العام المقبل.

وقالت الشركة إن نسخة من سيارة السيدان الفاخرة هوندا ليجند، مع معدات القيادة الآلية المعتمدة حديثًا، ستكون متاحة قبل نهاية مارس 2021.

خصائص السيارة الجديدة

هناك ستة مستويات من المركبات ذاتية القيادة من المستوى 3 لديها وعي بيئي قادر، على سبيل المثال، على اجتياز سيارة تسير ببطء، لكن نظام هوندا سيتطلب من السائق البشري أن يكون في حالة تأهب كافية لقيادة عجلة القيادة في أي لحظة.

يوم الأربعاء، صادقت الحكومة اليابانية على تقنية القيادة الذاتية “Traffic Jam Pilot” من هوندا لتأخذ عجلة القيادة في مواقف معينة، مثل الطرق السريعة المزدحمة.

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