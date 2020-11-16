واتساب يتيح إمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز

المواطن - متابعة

كشف تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك، اليوم الاثنين، عن استعداده لإطلاق 4 ميزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار التطبيق إلى أن المميزات تتضمن تخصيص خلفية مختلفة لكل دردشة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز دون الخروج من الحساب الآخر كما يحدث الآن.

كما تضمنت المميزات على وضع الإجازة التي تساعد المستخدم على تجاهل إشعارات الدردشات حسب رغبته، وإخفاء الدردشات غير النشطة تلقائيًا ولمدة تصل إلى 6 أشهر.

وكانت شركة فيسبوك قد قررت اقتباس تقنية مميزة جديدة تم اعتمادها لتطبيق التراسل الفوري “واتساب” إلى تطبيقيها الآخرين “فيسبوك ماسنجر” و”إنستجرام”، وهي تحديد المستخدم وقتًا معينًا لنشر رسالة تختفي في وقت معين يحدده المستخدم.

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