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واتساب يتيح حذف الرسائل بعد وقت معين وهذه طريقة التفعيل
تحد من الرسائل المتراكمة في المحادثات الخاصة وفي المجموعات

واتساب يتيح حذف الرسائل بعد وقت معين وهذه طريقة التفعيل

2020/11/01
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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واتساب يتيح حذف الرسائل بعد وقت معين وهذه طريقة التفعيل
المواطن - الرياض

أعلن المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية عبدالله السبع، عن ميزة مهمة جدًّا وصلت إلى تطبيق واتساب، تخص الرسائل.

وقال السبع في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: “الآن راح تقدر تحط وقت معين للرسائل وبعدها تنحذف، أنصح وبشدة تفعيلها خاصة في القروبات أو المحادثات غير المهمة حتى ما تاخذ مساحة في جهازك وتمتلي الذاكرة عندك”.

ونشر المهتم بالتقنية مقطع فيديو يبين طريقة تفعيل تلك الميزة الجديدة على واتساب.

وتسعى واتساب من خلال ميزة حذف الرسائل إلى الحد من الرسائل المتراكمة في المحادثات الخاصة وفي المجموعات التي تؤثر على ذاكرة الهاتف، وتصعب عملية البحث عن شيء معين في المحادثة، وستحل ميزة الحذف التلقائي هذه المشكلة في المحادثات الجماعية خصوصًا وسيتحكم فيها مشرفو تلك المجموعات.

جدير بالذكر أن العام الجاري 2020 سيحمل تحديثًا جديدًا أيضًا لنسخة رجال الأعمال (whatsapp business)، وهي نسخة مخصصة للأعمال التجارية وتختلف ببعض خصائصها عن النسخة العادية.


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