والد الحمدان يُعلق على مستقبله مع الشباب

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس نادي الشباب السابق، عبدالرحمن الحمدان أنه لا يتدخل في مستقبل ابنه عبدالله الحمدان، ولن يؤثر على قراره سواء بالاستمرار مع الليوث أو الرحيل.

غموض مصير الحمدان

وعلق حارس الشباب السابق على مستقبل عبدالله صاحب الـ21 عامًا، قائلًا: “مستقبله يخصه وحده، فهو راشد ولديه وكيل أعمال محترم يثق به، وهو حر فيما يختاره”.

وشدد والد الحمدان على أن ابنه لم يجدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حتى الآن، ويدرس مع وكيله العروض المقدمة له، وقال لـ”الاقتصادية”: “هم أدرى بالأنسب له والأفضل لمستقبله، وسأكون داعمًا لابني فيما يختاره”.

ويُفضل نجم نادي الشباب ووكيل أعماله عدم الحديث عن أي شيء يخص مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، علمًا بأنه يدخل الفترة الحرة شهر يناير المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الحصول على موافقة ناديه.

وكانت إدارة نادي الشباب قد قدمت للاعبها عبدالله الحمدان عرضًا بـ5 ملايين ريال في العام الواحد لمدة 3 مواسم، من أجل إقناعه بالبقاء، إلا أنه رفضه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الأهلي بجولة قمة الرياض، ويستعد لمواجهة ضمك، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

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