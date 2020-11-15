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وجبات ملوثة داخل أحد المطاعم في محافظة الدرب
في ظل غياب الرقابة

وجبات ملوثة داخل أحد المطاعم في محافظة الدرب

2020/11/15
الساعة 12:31 صباحًا
- ‎فيأخبار المواطن, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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وجبات ملوثة داخل أحد المطاعم في محافظة الدرب
المواطن- فهد القحطاني - الدرب

استغلت عمالة آسيوية تدير أحد البوفيهات بمحافظة الدرب بمنطقة جازان، غياب الرقابة، وتجردت من الضمير الحي خلال عملها في تجهيزها الوجبات بمختلف أصنافها باستخدام أدوات ملوثة وتقديمها للمواطنين والمقيمين، دون مراعاة لما قد ينتج عن هذه الأطعمة والمشروبات الملوثة من أمراض وأعراض صحية تضر بالإنسان عند تناول تلك الوجبات.

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هذا عوضًا عن تدني النظافة في أرضيات البوفيه والمغاسل والرفوف وحافظات المواد المستخدمة في تحضير الأطعمة والعصائر وغيرها.

المواطن” رصدت هذه المخالفات لتضع الجهات الرقابية أمام مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات التي قد تهدد صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

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