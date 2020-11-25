ورشة عمل للإدارة المتكاملة لأشجار الفاكهة والبن في مركز الفرشة

المواطن - فهد القحطاني - سراة عبيدة

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان الإدارة المتكاملة لأشجار الفاكهة والبن العضوي وذلك بمزرعة علي الحياني بمركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة بحضور عدد من ممثلي الإدارات الحكومية والمزارعين بمحافظة السراة.

وشمل برنامج الورشة على العديد من الأسس في وقاية المزروعات وآلية التحول للزراعة العضوية وعمليات الخدمة الزراعية لأشجار الفاكهة والبن العضوي والمكافحة الحيوية لأشجار الفاكهة والبن العضوي والدعم المباشر للمزارع العضوية وتحت العضوي.

واستمع الحضور لبرنامج الورشة وقبل النهاية تم طرح بعض النقاش على ممثل الفرع حول الزراعة التي تعتبر هي المصدر الأساسي لغذاء الشعوب وكيفية المحافظة عليها ووقايتها من الأمراض وتطويرها.

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