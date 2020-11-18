وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

المواطن - واس

إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ينطلق غدًا الخميس 4 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 19 نوفمبر 2020، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيان صحفي، أن المؤتمر سيعقد دوريًّا، بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.

وقال: “إن المؤتمر الصحفي يمثل النهج الجديد للتواصل الحكومي ويستضيف أصحاب المعالي الوزراء بشكل دوري، للإجابة على أسئلة الإعلاميين واستفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية الراهنة”.

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