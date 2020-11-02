وزارة البيئة تطرح 200 وظيفة بهذه الشروط

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح عدد (200) وظيفة (رجال/نساء) في مختلف مناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد حسب البيان المرفق للوظائف وجهاتها.

وقالت الوزارة إن شغل الوظائف وفقًا للشروط والضوابط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة السلوك.

3- ألّا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألَا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.

5- توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

6- ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

7- الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

8- أن يكون المتقدم للوظائف مطابقًا للشروط الوظيفية.