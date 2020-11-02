وزارة البيئة تطرح 200 وظيفة بهذه الشروط

المواطن - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح عدد (200) وظيفة (رجال/نساء) في مختلف مناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد حسب البيان المرفق للوظائف وجهاتها.
شروط شغل وظائف البيئة
وقالت الوزارة إن شغل الوظائف وفقًا للشروط والضوابط التالية:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة السلوك.
3- ألّا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألَا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.
5- توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.
6- ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
7- الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.
8- أن يكون المتقدم للوظائف مطابقًا للشروط الوظيفية.
طريقة التقديم على وظائف وزارة البيئة
وقالت الوزارة إنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) علمًا بأن بداية التقديم على الوظائف المعلن عنها سيتم اعتبارًا من تاريخ 17/3/1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 3/11/2020م وذلك لمدة (7) أيام على موقع الوزارة على الإنترنت.
وأفادت الوزارة أنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها على الإنترنت، لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.
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