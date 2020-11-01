وزيرا الثقافة والتعليم يحصدان لقب شخصية العام 2020

المواطن - الرياض
أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل شخصيات العام المُكرّمة ضمن حفل جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي.
وقد حصل على لقب شخصية العام كل من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ووزير التعليم د. حمد آل الشيخ.
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