وزيرة مالية السودان :”الدولة ما فيها قروش وماشية بقدرة قادر”

المواطن - متابعة

عبرت وزيرة المالية في السودان عن واقع الأزمة المالية التي تمر بها بلادها منذ جائحة كورونا بكلمات اعتبرها البعض صادمة.

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، في السودان، هبة محمد علي، إن البلاد تعاني من شح في الموارد الاقتصادية، وأضافت أن “الموارد الموجود غير كافية لسد احتياجات البلاد .. ونحن السبب في المشاكل، والدولة ما فيها قروش وعديمة الموارد والظروف صعبة والاحتياجات كثيرة “.

وأضافت في تصريحات صحفية: “إن جائحة كورونا تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد رغم أن اقتصاد السودان فقير ويعاني من أزمات، وأضافت قائلة “مرتبات العاملين بالدولة كبيرة ومواردنا ضعيفة شغالين تلقيط تجيب القمح، الغاز يقطع ونستورد وقودًا يكون غير كافٍ الدولة ماشية بقدرة قادر”، وتابعت: “رغم ذلك الشعب السوداني صابر وهنالك بصيص أمل”.

وأعلنت وزيرة المالية عن تحسن صحتها، بعد مرور عشرة أيام من دخولها الحجر الصحي عقب إصابتها بكورونا، وأوضحت بأنها ممتنة للشعب السوداني، وطالبت باتباع الإرشادات الصحية؛ لأن المرض صعب شديد وقالت إنها ستخضع لفحص أخير بعد ثلاثة أيام للاطمئنان.

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