وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات مرونة في العالم

المواطن - الرياض

قال وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح إن مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا.

وقال الفالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم على هامش قمة مجموعة العشرين: “إن المملكة ستكون أحد أهم الفائزين بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وتابع خالد الفالح أن الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، والمملكة لم تتأثر بتراجع أسعار النفط.

وأضاف وزير الاستثمار أن حجم الاحتياطي الأجنبي في المملكة هذا العام بلغ نصف تريليون دولار.

وتابع وزير الاستثمار خالد الفالح “نعمل على وضع إصلاحات في قطاعات العمل بالمملكة”.

وقال خالد الفالح إن السعودية ستطلق مناطق اقتصادية خاصة الفترة القادمة، مضفياً أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12 % في النصف الأول، مشيراً إلى أن المملكة ستصدر الطاقة بأشكال مختلفة.

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