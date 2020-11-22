وزير التعليم : أجرينا مراجعات لمناهجنا لضمان خلوها من أفكار التطرف

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المملكة قامت بمراجعة المناهج الدراسية لضمان خلوها من الأفكار المتطرفة مشيرًا إلى أن منصة مدرستي أتاحت لـ6 ملايين طالب استكمال الدراسة عن بُعد، بعد انتشار جائحة كورونا.
فيديو | 4 قضايا عن التعليم تمت مناقشتها في #مجموعة_العشرين يذكرها وزير #التعليم #السعودية_ترحب_بقادة_العشرين#G20SaudiArabia #صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 22, 2020
وقال وزير التعليم في جلسة نقاشية اليوم على هامش قمة العشرين في الرياض تحت عنوان استمرارية التعليم في أوقات الأزمات، إنه خلال أسابيع قليلة من انتشار جائحة كورونا استطاعت المملكة تهيئة البنية الإلكترونية للتعليم عن بعد موضحًا أن المملكة تقدمت في 16 مؤشرًا عالميًا بعد تجربة التعليم عن بُعد.
فيديو | وزير #التعليم: نؤكد على أهمية استمرار التعليم في الأزمات والكوارث#السعودية_ترحب_بقادة_العشرين#G20SaudiArabia #صحيفة_المواطن
pic.twitter.com/xJnWd4zJH6
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 22, 2020
وكشف آل الشيخ أن تعليم الأطفال كان تحديًا واجهه العالم أثناء أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المملكة لم تواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء الأزمة.
وحول تعليق الدراسة مع بداية الأزمة وحتى اليوم قال آل الشيخ : قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا؛ لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث.