وزير الخارجية: افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 7 أيام

المواطن - الرياض

أعلن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه سيتم افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال 7 أيام، وفق ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن المجلس التنسيقي السعودي العراقي.

وشدد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، على أن العلاقات السعودية العراقية علاقة تاريخية وأخوه تاريخية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ونعمل على تعزيز تلك العلاقات الأخوية.

ونوه الأمير فيصل بن فرحان بنتائج الاجتماعات التي عقدت في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي، التي تعكس إرادة قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والانطلاق بها إلى عهد جديد مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وعقد اليوم اجتماع مرئي عن بعد بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.

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