وزير الخارجية الألماني: يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في شرق المتوسط

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في شرق البحر المتوسط ​​إذا كانت تريد تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وحسبما ذكرت رويترز، قال ماس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في شكل مؤتمر عبر الفيديو إن الأمر متروك لتركيا بشأن القرار الذي سيتم اتخاذه في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.

التراجع أو العقوبات

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على فرض عقوبات على تركيا إذا فشلت في إنهاء ما يسمونه استفزازات غير قانونية في خلاف مع اليونان وقبرص بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الهيدروكربونات المكتشفة مؤخرًا، لكن الاتحاد الأوروبي أشار إلى أنه سيعطي المحادثات بين تركيا واليونان فرصة قبل مراجعة سلوك تركيا في ديسمبر.

واندلعت التوترات بين تركيا واليونان وقبرص في أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة أبحاث للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة بحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تطالب بها أثينا أيضًا.

وانحسرت التوترات عندما عادت سفينة الأبحاث إلى المياه التركية أواخر الشهر الماضي، وقال الجانبان إنهما مستعدان لاستئناف المحادثات بشأن الحدود الإقليمية المعلقة في 2016.

وقال ماس، مشيرًا إلى زيارة أردوغان إلى المنتجع السياحي القبرصي: “إذا لم نشهد أي إشارات إيجابية قادمة من تركيا بحلول شهر ديسمبر المقبل، فسنتجه إلى قرارات صعبة.

فاروشا، التي تم التخلي عنها في أعقاب الغزو التركي في عام 1974، وأعيد فتحها جزئيًا الشهر الماضي من قبل السلطات القبرصية التركية.

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