وزير الرياضة: أهلًا بسباق فورمولا 1 وأهلًا بالأبطال

المواطن - مروة نبيل

أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن استضافة منافسات سباق فورمولا 1 بشكل رسمي خلال مؤتمر الإعلان عن الحدث العالمي الفريد.

وزير الرياضة يعلن استضافة الحدث العالمي

وقال عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “يسرني في هذه اللحظة الإعلان رسميًا، وذلك بدعم من حكومة خادم الحرمين والشريفين وصانع الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. السعودية تعلن عن استضافة إحدى جولات فورمولا 1 في عروس البحر الأحمر جدة شهر نوفمبر 2021”.

وتابع وزير الرياضة تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي قائلًا: “نسعد بكل العالم في مملكتنا الحبيبة، فأهلًا بسباق فورمولا 1 وأهلًا بالأبطال”.

السعودية تستضيف بطولات كبرى

واستضافت المملكة خلال العامين الأخيرين عددًا من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، تنوعت بين المنافسات والبطولات والسباقات العالمية المختلفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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